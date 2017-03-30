В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Дмитрия Киселева с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях

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Оценить картину о первом человеке, который вышел в открытый космос, космонавте Алексее Леонове, пришли звезды отечественного шоу-бизнеса. На красной дорожке появились Сергей Безруков, Анна Матисон, Юлия Самойлова, Игорь Петренко, Кристина Бродская, Екатерина Шпица и многие другие.

Встречали гостей исполнившие в фильме главные роли Евгений Миронов, Константин Хабенский и Александра Урсуляк, режиссер Дмитрий Киселев, продюсер картины Тимур Бекмамбетов и другие члены съемочной команды.

Сам Алексей Леонов пришел на премьеру вместе с семьей. В «Октябре» Леонов встретился со своей коллегой, первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.

Премьера картины получилась по-настоящему звездной!

Фото: пресс-служба