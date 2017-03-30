Оценить картину о первом человеке, который вышел в открытый космос, космонавте Алексее Леонове, пришли звезды отечественного шоу-бизнеса. На красной дорожке появились Сергей Безруков, Анна Матисон, Юлия Самойлова, Игорь Петренко, Кристина Бродская, Екатерина Шпица и многие другие.
Встречали гостей исполнившие в фильме главные роли Евгений Миронов, Константин Хабенский и Александра Урсуляк, режиссер Дмитрий Киселев, продюсер картины Тимур Бекмамбетов и другие члены съемочной команды.
Сам Алексей Леонов пришел на премьеру вместе с семьей. В «Октябре» Леонов встретился со своей коллегой, первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.
Премьера картины получилась по-настоящему звездной!
Фото: пресс-служба