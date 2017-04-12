Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Ирина Дубцова, Максим Галкин, Иосиф Пригожин с семьей и другие гости повеселились на закрытой вечеринке премии «МУЗ-ТВ 2017»

Сегодня в Москве прошел гала-ужин «МУЗ-ТВ». Звезды поделились видеороликами и фотографиями с мероприятия в своих блогах.

Всех удивила Ольга Бузова, которая надела очень высокие розовые сапоги, которые доставали ей до талии. Несмотря на неприятные моменты в личной жизни, новоиспеченная певица веселилась на сцене так, что Максим Галкин даже двусмысленно пошутил, поставив под видео тег #бузоваподградусом

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 12 2017 в 12:56 PDT

Ботфорты, которые журналисты уже успели сравнить с обувью электриков или рыбаков, обошлись ей примерно 200 тысяч рублей, сообщают модники. Но чего не сделаешь, чтобы запомниться как самый яркий (в прямом и переносном смысле этого слова) «Прорыв года»?

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 12 2017 в 12:41 PDT

Отличилась и дочь Валерии, певица и телеведущая Анна Шульгина. Она продемонстрировала подписчикам суперкороткое платье, которое как нельзя лучше подчеркивало фигуру девушки, потерявшей много килограммов ради здоровья и красоты. Аня тоже надела высокие ботфорты как у Ким Кардашьян, но куда ей до Бузовой...

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Апр 12 2017 в 12:56 PDT

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Апр 12 2017 в 1:59 PDT

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 12 2017 в 12:28 PDT

Этим вечером также были официально объявлены имена претендентов на премию в этом году, а на официальном сайте канала стартовало голосование зрителей.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Апр 12 2017 в 12:43 PDT

Вручение премии «МУЗ-ТВ 2017» пройдет 9 июня в спорткомплексе «Олимпийский». Мероприятие будет 15-м по счету. Уже известны имена ведущих, ими станут Ксения Собчак, Максим Галкин, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев. Ксения, судя по всему, готовится познакомить со сценой своего малыша: исходя из новых требований ее нескромного райдера, сын будет сопровождать маму.

Фото: instagram.com