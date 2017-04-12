Сегодня в Москве прошел гала-ужин «МУЗ-ТВ». Звезды поделились видеороликами и фотографиями с мероприятия в своих блогах.
Всех удивила Ольга Бузова, которая надела очень высокие розовые сапоги, которые доставали ей до талии. Несмотря на неприятные моменты в личной жизни, новоиспеченная певица веселилась на сцене так, что Максим Галкин даже двусмысленно пошутил, поставив под видео тег #бузоваподградусом
Ботфорты, которые журналисты уже успели сравнить с обувью электриков или рыбаков, обошлись ей примерно 200 тысяч рублей, сообщают модники. Но чего не сделаешь, чтобы запомниться как самый яркий (в прямом и переносном смысле этого слова) «Прорыв года»?
Отличилась и дочь Валерии, певица и телеведущая Анна Шульгина. Она продемонстрировала подписчикам суперкороткое платье, которое как нельзя лучше подчеркивало фигуру девушки, потерявшей много килограммов ради здоровья и красоты. Аня тоже надела высокие ботфорты как у Ким Кардашьян, но куда ей до Бузовой...
Этим вечером также были официально объявлены имена претендентов на премию в этом году, а на официальном сайте канала стартовало голосование зрителей.
Вручение премии «МУЗ-ТВ 2017» пройдет 9 июня в спорткомплексе «Олимпийский». Мероприятие будет 15-м по счету. Уже известны имена ведущих, ими станут Ксения Собчак, Максим Галкин, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев. Ксения, судя по всему, готовится познакомить со сценой своего малыша: исходя из новых требований ее нескромного райдера, сын будет сопровождать маму.
Фото: instagram.com