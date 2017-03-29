Главными звездами вечера стали Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Супруги получили награды в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль» за фильм «Рай», ранее триумфально победивший в этих же номинациях на премии «Золотой орел».

Юлия Высоцкая появилась на церемонии в черном платье с декольте и высоким разрезом. Завершали роскошный образ актрисы крупные серьги с изумрудами и алая помада.

Игорь Петренко появился в театре Моссовета вместе с супругой Кристиной Бродской. Актриса родила вторую дочь в конце января и уже стала выходить в свет.

Список победителей премии «Ника-2017»:

Лучший игровой фильм — «Рай», режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Андрей Кочаловский.

Лучший неигровой фильм — «В лучах солнца», режиссер Виталий Манский.



Лучшая мужская роль — Тимофей Трибунцев, «Монах и бес».



Лучшая женская роль — Юлия Высоцкая, «Рай».



Лучшая мужская роль второго плана — Борис Каморзин, «Монах и бес».

Лучшая женская роль второго плана — Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Ее звали Муму»).



Лучшая режиссерская работа — Андрей Кончаловский, «Рай».



Лучшая сценарная работа — Юрий Арабов, «Монах и бес».



Лучшая операторская работа — Максим Осадчий, «Дуэлянт».



Лучшая работа художника по костюмам — Татьяна Патрахальцева, «Дуэлянт».

Открытие года — Алексей Красовский (сценарист и режиссер), «Коллектор».



Приз имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство» — Александр Николаевич Сокуров.

«За вклад в кинематографические науки, критику и образование» — Андрей Степанович Плахов.

Специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа — Александр Наумович Митта.

«За творческие достижения в области телевизионной кинематографии» — фильм «Салам, Масква», режиссер Павел Бардин.



Фото: Starface