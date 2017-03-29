Главными звездами вечера стали Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Супруги получили награды в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль» за фильм «Рай», ранее триумфально победивший в этих же номинациях на премии «Золотой орел».
Юлия Высоцкая появилась на церемонии в черном платье с декольте и высоким разрезом. Завершали роскошный образ актрисы крупные серьги с изумрудами и алая помада.
Игорь Петренко появился в театре Моссовета вместе с супругой Кристиной Бродской. Актриса родила вторую дочь в конце января и уже стала выходить в свет.
Список победителей премии «Ника-2017»:
Лучший игровой фильм — «Рай», режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Андрей Кочаловский.
Лучший неигровой фильм — «В лучах солнца», режиссер Виталий Манский.
Лучшая мужская роль — Тимофей Трибунцев, «Монах и бес».
Лучшая женская роль — Юлия Высоцкая, «Рай».
Лучшая мужская роль второго плана — Борис Каморзин, «Монах и бес».
Лучшая женская роль второго плана — Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Ее звали Муму»).
Лучшая режиссерская работа — Андрей Кончаловский, «Рай».
Лучшая сценарная работа — Юрий Арабов, «Монах и бес».
Лучшая операторская работа — Максим Осадчий, «Дуэлянт».
Лучшая работа художника по костюмам — Татьяна Патрахальцева, «Дуэлянт».
Открытие года — Алексей Красовский (сценарист и режиссер), «Коллектор».
Приз имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство» — Александр Николаевич Сокуров.
«За вклад в кинематографические науки, критику и образование» — Андрей Степанович Плахов.
Специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа — Александр Наумович Митта.
«За творческие достижения в области телевизионной кинематографии» — фильм «Салам, Масква», режиссер Павел Бардин.
Фото: Starface