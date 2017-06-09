Мы изучили «инстаграмы» звезд, которые собрались на главном музыкальном событии года

Сегодня в стенах спорткомплекса «Олимпийский» прошла церемония вручения премий «МУЗ-ТВ». Самое интересное, как водится, случается за сценой. Так, на красной дорожке уже случился скандал с Ани Лорак и ее мужем, Ольга Бузова поразила всех своим появлением. Мы изучили «инстаграмы» звезд, которые собрались на главном музыкальном событии года — делимся самым интересным!

Так, «костюмированных» появлений было больше, чем одно Олино. Анна Шульгина с братом Арсением выглядели как принцесса Рапунцель и юноша королевских кровей — все из-за платья и прически прекрасной половины этого дуэта. Их мама и отчим тоже побывали на мероприятии, причем первая выглядела едва ли не ровесницей дочери.

Певица Нюша опубликовала снимок, на котором она выглядит как настоящая невеста. Правда, кольцо — не помолвочное, это просто аксессуар. Удивила Ирина Слуцкая: «смоуки» и насыщенный цвет помады ей очень идут!

Юлия Началова веселилась с Александром Панайотовым. А Катя Гордон назвала Митю Фомина своим мужем:

Самый мой стабильный брак @mf_agent #музтв Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Июн 9 2017 в 8:09 PDT

Когда-то пара поженилась на проекте «Остров», но таким образом они скрепили вовсе не любовные отношения. «У нас по многим причинам нет ничего кроме дружбы. Митюша — мой приятель и прекрасный человек; надеюсь, наш островной брак будет символом дружбы для всех вас», — объясняла Катя. Кстати, прибыли они тоже по-отдельности: Митю сегодня сопровождала другая красотка.

Чтобы увидеть атмосферу мероприятия глазами звезд, достаточно заглянуть на страницы Алексея Воробьева, Веры Брежневой и Яны Рудковской:

Публикация от Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow)Июн 9 2017 в 8:09 PDT

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Июн 9 2017 в 10:22 PDT

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Фото: instagram.com