В ресторане Seven состоялась вечеринка, посвященная долгожданному запуску сайта InStyle.ru в партнерстве с Rambler&Co.

Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, актеры и модные дизайнеры, в числе которых были Кристина Орбакайте, Яна Рудковская, Эвелина Бледанс, Игорь Чапурин, Анаставия Задорина, Юлианна Караулова, Анастасия Задорожная и многие другие.

Гости могли ознакомиться с возможностями сайта с помощью специального интерактивного стола и размещенных повсеместно iPad-ов, а также узнали о дальнейших планах издания из первых уст – от главного редактора журнала InStyle Юрате Гураускайте и познакомились с новым главным редактором сайта InStyle.ru Анной Булатовой.

Анна Булатова

Подчеркивал атмосферу диджитал-вечеринки специальный видеокорнер, где любой желающий мог создать свое 3D видео для публикации в социальных сетях. Настроение вечера задавал зажигательный сет диджея Ивана Васильева, выступление Алексея Чумакова и летние напитки от Mondoro.

Алексей Чумаков

Фото: архивы пресс-служб