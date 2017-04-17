Сегодня в Москве прошла очередная церемония вручения премии «Самые стильные в России». Светлана Бондарчук, Анастасия Стоцкая, Виктория Дайнеко и другие звезды уже успели похвастаться своей красотой в соцсетях.

К церемонии, как водится, все готовились заранее. Многие отправились в салоны красоты: Виктория Дайнеко, Инна Маликова, Наталья Подольская даже поделились паролями и явками с подписчицами.

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Апр 17 2017 в 9:23 PDT

Кого-то выручила дружба с ведущими стилистами и визажистами. Лену Темникову собирал Юрий Столяров, много лет представлявший бренд Maybelline New York в России, а Елену Летучую — Лариса Хайтмуллина, которая является не только ее лучшей подругой, но и ведущим визажистом MosMake и любимицей Полины Гагариной.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Апр 17 2017 в 9:26 PDT

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Апр 17 2017 в 9:29 PDT

Лена появилась на красной дорожке с мужем и успела дать несколько советов по стилю:

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Апр 17 2017 в 11:28 PDT

Кто-то отнесся к премии серьезно, а кто-то — не очень. Светлана Бондарчук заранее объявила себя самой стильной, Юля Топольницкая озаряла зал своей улыбкой, а Анфиса Чехова с мужем и вовсе пришли, чтобы просто поддержать коллег: «Мы не в номинации, мы за других порадоваться», — заявили они.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Апр 17 2017 в 12:58 PDT

Полный список победителей выглядит так:

Первой назвали победительницу в номинации Бренд года — приз получила Елена Летучая

— приз получила Елена Летучая Приз в номинации Casual достался Елене Темниковой

достался Елене Темниковой Яна Рудковская получила приз в номинации Богемный шик

Самой стильной парой были признаны Светлана Устинова и Илья Стюарт

были признаны Светлана Устинова и Илья Стюарт Самый стильный мужчина — Милош Бикович

— Милош Бикович Иконой стиля была признана Ирина Алферова

была признана Ирина Алферова Самая стильная по версии сайта HELLO.RU — Аделина Сотникова

по версии сайта HELLO.RU — Аделина Сотникова Приз в номинации Self-made woman присудили Нюше

присудили Нюше Победительницей в номинации Классика стала певица Зара

стала певица Зара Главный приз достался Татьяне Навке

Поздравляем победителей!!!

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)Апр 17 2017 в 2:04 PDT

Фото: instagram.com