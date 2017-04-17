Сегодня в Москве прошла очередная церемония вручения премии «Самые стильные в России». Светлана Бондарчук, Анастасия Стоцкая, Виктория Дайнеко и другие звезды уже успели похвастаться своей красотой в соцсетях.

К церемонии, как водится, все готовились заранее. Многие отправились в салоны красоты: Виктория Дайнеко, Инна Маликова, Наталья Подольская даже поделились паролями и явками с подписчицами.

Кого-то выручила дружба с ведущими стилистами и визажистами. Лену Темникову собирал Юрий Столяров, много лет представлявший бренд Maybelline New York в России, а Елену Летучую — Лариса Хайтмуллина, которая является не только ее лучшей подругой, но и ведущим визажистом MosMake и любимицей Полины Гагариной.

Лена появилась на красной дорожке с мужем и успела дать несколько советов по стилю:

Кто-то отнесся к премии серьезно, а кто-то — не очень. Светлана Бондарчук заранее объявила себя самой стильной, Юля Топольницкая озаряла зал своей улыбкой, а Анфиса Чехова с мужем и вовсе пришли, чтобы просто поддержать коллег: «Мы не в номинации, мы за других порадоваться», — заявили они.

Полный список победителей выглядит так:

  • Первой назвали победительницу в номинации Бренд года — приз получила Елена Летучая
  • Приз в номинации Casual достался Елене Темниковой
  • Яна Рудковская получила приз в номинации Богемный шик
  • Самой стильной парой были признаны Светлана Устинова и Илья Стюарт
  • Самый стильный мужчина — Милош Бикович
  • Иконой стиля была признана Ирина Алферова
  • Самая стильная по версии сайта HELLO.RU — Аделина Сотникова
  • Приз в номинации Self-made woman присудили Нюше
  • Победительницей в номинации Классика стала певица Зара
  • Главный приз достался Татьяне Навке

Поздравляем победителей!!!

Фото: instagram.com