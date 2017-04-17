Сегодня в Москве прошла очередная церемония вручения премии «Самые стильные в России». Светлана Бондарчук, Анастасия Стоцкая, Виктория Дайнеко и другие звезды уже успели похвастаться своей красотой в соцсетях.
К церемонии, как водится, все готовились заранее. Многие отправились в салоны красоты: Виктория Дайнеко, Инна Маликова, Наталья Подольская даже поделились паролями и явками с подписчицами.
Кого-то выручила дружба с ведущими стилистами и визажистами. Лену Темникову собирал Юрий Столяров, много лет представлявший бренд Maybelline New York в России, а Елену Летучую — Лариса Хайтмуллина, которая является не только ее лучшей подругой, но и ведущим визажистом MosMake и любимицей Полины Гагариной.
Лена появилась на красной дорожке с мужем и успела дать несколько советов по стилю:
Кто-то отнесся к премии серьезно, а кто-то — не очень. Светлана Бондарчук заранее объявила себя самой стильной, Юля Топольницкая озаряла зал своей улыбкой, а Анфиса Чехова с мужем и вовсе пришли, чтобы просто поддержать коллег: «Мы не в номинации, мы за других порадоваться», — заявили они.
Полный список победителей выглядит так:
- Первой назвали победительницу в номинации Бренд года — приз получила Елена Летучая
- Приз в номинации Casual достался Елене Темниковой
- Яна Рудковская получила приз в номинации Богемный шик
- Самой стильной парой были признаны Светлана Устинова и Илья Стюарт
- Самый стильный мужчина — Милош Бикович
- Иконой стиля была признана Ирина Алферова
- Самая стильная по версии сайта HELLO.RU — Аделина Сотникова
- Приз в номинации Self-made woman присудили Нюше
- Победительницей в номинации Классика стала певица Зара
- Главный приз достался Татьяне Навке
Поздравляем победителей!!!
Фото: instagram.com