Открытие нового арт-пространства Kalina Shop, представляющего коллекции молодых российских дизайнеров, состоялось в ТЦ «Афимолл Сити», которое не могла пропустить певица Ирина Ортман и другие звезды.

Яркие блузы и модные ретро-сарафаны, классические куртки и тренчи, платья с цветочным принтом и костюмы в стиле спорт-шик - коллекции Zavodroom, Lorani, Lotus, S. Queen, Антарес, Kseniya, Stella di Mare, Saomi, Massini S, Василиса, Inna Lukicheva, AlexandraKazakova и других дизайнеров уже доступны для вас.

Звезды, кстати, уже успели по достоинству оценить ассортимент бутика. Например, Ирина Ортман до конца вечера так и не смогла определиться, что ей нравится больше: белый тренч, сарафан в горошек или же нежное платье. Что же в итоге выбрала певица остается загадкой.

Помимо Ирины Орман торжественное открытие посетили певица Лоя, Ирина Тонева, Екатерина Дробыш, Антонина Клименко и другие селебрити.

Фото: пресс-служба