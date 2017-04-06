Актер узнал свою супругу на одной из картин и согласился с видением художницы

В особняке «Дом Смирнова» состоялась презентация арт-проекта Анастасии Логиновой «Vivat, женщина!», героинями которого стали Татьяна Навка, Екатерина Стриженова, Анна Меликян, Алла Вербер, Ирина Слуцкая, Екатерина Рождественская, Лена Летучая и Валерия. Художница выбрала необычных, талантливых женщин, жизнь которых – это путь, полный приключений, а успех – осознанный выбор.

Логинова постаралась выразить свое индивидуальное восприятие героинь. По словам самой Анастасии, на картинах запечатлен не придуманный образ, а суть каждой из участниц проекта.

Екатерина и Александр Стриженовы увидели картины первыми. По признанию телеведущей, ей приятно, что муж узнал ее на картине и вдвойне приятно, что он видит ее так же, как художник!

Фото: пресс-служба