В Кремлевском дворце состоялось шоу дизайнера, приуроченное к Международному женскому дню

Валентин Юдашкин представил свою кутюрную коллекцию сезона весна-лето — 2017. Поздравить женщин с праздником весны по приглашению дизайнера пришли Глюкоза, Кристина Орабакайте, Ани Лорак и другие.

Многие девушки выбрали наряды с глубоким декольте. Наталья Ионова сияла в белом сверкающем платье в пол на тонких бретельках.

@vyudashkin, каждый год ты открываешь для всех весну! Делаешь всех вокруг красивыми!! Милые женщины, поздравляем вас #весна #любовь #ВалентинЮдашкин #Yudashkin Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Мар 8 2017 в 9:09 PST

Кристина Орбакайте надела асимметричное короткое платье из прозрачного кружева, продемонстрировав не только грудь, но и стройные ноги.

Ани Лорак и Зара тоже решились на довольно смелые декольте, ну а настоящей «бомбой» стал выход экс-участниц «ВИА Гры». Санта Димопулос, Татьяна Котова и Ольга Романовская объединились в новой группе Queens и снова готовы покорять мужчин.

Фото: пресс-служба