Валентин Юдашкин представил свою кутюрную коллекцию сезона весна-лето — 2017. Поздравить женщин с праздником весны по приглашению дизайнера пришли Глюкоза, Кристина Орабакайте, Ани Лорак и другие.
Многие девушки выбрали наряды с глубоким декольте. Наталья Ионова сияла в белом сверкающем платье в пол на тонких бретельках.
Кристина Орбакайте надела асимметричное короткое платье из прозрачного кружева, продемонстрировав не только грудь, но и стройные ноги.
Ани Лорак и Зара тоже решились на довольно смелые декольте, ну а настоящей «бомбой» стал выход экс-участниц «ВИА Гры». Санта Димопулос, Татьяна Котова и Ольга Романовская объединились в новой группе Queens и снова готовы покорять мужчин.
Фото: пресс-служба