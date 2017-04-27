Дебют проекта, направленного на развитие модной индустрии страны, оценили представители ведущих торговых комплексов Москвы, дизайнеры и звездные гости. В числе гостей была Валерия Гай Германика, которая в последнее время часто посещает светские мероприятия. Компанию режиссеру составили ее подруга, актриса Агния Кузнецова, и ее супруг танцор Максим Петров.

«Наш фестиваль шопинга — это, по сути, первое явление в России по созданию открытого закулисья модного события, дающее возможность посетителям увидеть работу большой команды, где каждый является неизменным элементом по подготовке к грандиозному фэшн-шоу: визажистов, стилистов, моделей и других профессионалов индустрии, которые разгонят корабль российской моды. Именно поэтому мы, прежде всего, говорим о реализации проекта в местах, где покупатели смогут совершить покупки непосредственно с подиума, а не с манекена, практически из рук самого дизайнера, сразу после модного показа.

«Russian Runway» — это взлетная полоса для молодых дизайнеров со всего мира, которые верят в себя, и наш проект поможет им оказаться на одном подиуме наряду со всемирно известными именами фэшн-индустрии», — рассказал о проекте генеральный продюсер международного фестиваля Денис Усцев.

Начало заявок на участие в Международном фестивале шоппинга «Russian Runway» стартует с 1 мая 2017 года на официальном сайте russianrunway.com.

Фото: архивы пресс-служб