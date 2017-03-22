Вчера, 21 марта, в Московском театре «Русская песня» состоялось празднование юбилея спортивной и творческой карьеры олимпийских чемпионов Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина. Легендарные фигуристы вместе уже 40 лет. Поздравить юбиляров пришли Татьяна Тарасова, Надежда Бабкина, Любовь Казарновская, Лариса Долина, Кира Прошутинская, Александр Градский, Илья Резник, друзья и коллеги пары. Вечер вели Екатерина Бах, Егор Холявин и Дмитрий Губерниев.

А самой почетной гостьей юбилейного вечера стала легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Именно она 40 лет назад поставила в пару 17-летнюю Наталью Бестемьянову и 19-летнего Андрея Букина, и уже через 2 года дуэт вошел в десятку сильнейших пар на Чемпионате мира в Вене.

«Я без этого не могла жить, не могла дышать. Они были выражением моих идей, они были выражением той музыки, которую я хотела озвучить и показать. Я хотела показать их, я хотела показать свою работу через них. Хотела, чтобы они стали великими, а потом дальше создавали что-то свое. Они стали великими — выиграли пять Чемпионатов Европы и бежали вперед изо всех сил, чтобы нас не догнали. И нас не догнали! Это очень большое дело в спорте, когда тебя на протяжении всей твоей жизни, десятилетия не догнали», — поделилась гордостью Татьяна Анатольевна.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)Мар 22 2017 в 12:57 PDT

По сей день эти двое выступают с уникальными по сложности ледовыми шоу-программами, поставленными знаменитым фигуристом и тренером, супругом Натальи, художественным руководителем Театра ледовых миниатюр Игорем Бобриным.

«Спасибо вам за все: за вашу выкладку, за вашу многолетнюю стопроцентную отдачу, за то, что пережили все — травмы личные и спортивные, и все равно остались на плаву», — обратилась к юбилярам из подруга, известная певица Лариса Долина.

«В прошлом году ансамбль «Русская песня» отмечал свое 40-летие, в этом году — ваш юбилей с такой цифрой. Я очень рада, что вы здесь, что мы вместе. Мы открывали этот театр спектаклем "Птица счастья". Он был удивительным, потому что на сцене был лед. На улице была жара, люди приходили в театр и диву давались, говорили, что такого не может быть. Когда Наташа и Андрей скользили по этому льду, все думали, что он синтетический, а это был настоящий лед. Он заливался, а мы переживали — получится ли? А потом на этот лед выходили фигуристы, наша фольклорная группа "Славяне" и мы сливались в этом удивительном экстазе национального колорита. Зрители рукоплескали! Иностранцы в восторге: летом лед в центре Москвы, народные песни, шикарное скольжение великих спортсменов… Я искренне желаю вам, чтобы тема скольжения продолжалась как можно дольше», — пожелала Надежда Бабкина.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)Мар 22 2017 в 12:55 PDT

Фото: архивы пресс-служб