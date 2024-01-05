В Москве почтальон выдавал пенсию купюрами «банка приколов»

В Москве пенсионер обвинил почтальона в том, что тот выдавал ему пенсию купюрами «банка приколов». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, пожилой москвич много лет доверял одному и тому же почтальону, который ежемесячно приносил ему деньги. Полученные средства мужчина складывал в сейф.

В конце декабря пенсионер дал пять тысяч рублей соцработнице для оплаты коммунальных услуг, однако оказалось, что купюра поддельная. Проверив остальные сбережения, россиянин понял, что в сейфе у него было два миллиона рублей «банка приколов».

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают почтальона.

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