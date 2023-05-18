Новосибирец выпрыгнул с балкона на 8 этаже с раскрытым зонтиком и выжил

В Новосибирске мужчина упал с высоты 8-го этажа и смог выжить. Очевидцы рассказали, что он сидел на краю балкона с раскрытым зонтиком, а потом вдруг полетел вниз. Подробности сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Мясниковой. Как рассказала местная жительница изданию mk.ru, пострадавший с зонтиком не отличался адекватным поведением. Он кидался в прохожих стульями, тазами, выливал на них воду. «В общем, приключение, а не человек», - поделилась женщина.

Что именно делал мужчина с раскрытым зонтом на краю балкона – неизвестно. Но, возможно, именно этот аксессуар спас ему жизнь. Приехавшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь, а затем забрали в больницу. По данным kp.ru, его госпитализировали живым, но в тяжелом состоянии. Выявлены черепно-мозговая травма и перелом ноги.

Ранее в Москве мужчина чудом выжил, сорвавшись с башни в бизнес-центре «Москва-Сити». Сообщалось, что он работал промышленным альпинистом. В тот день он мыл фасады здания, когда не удержался на высоте и полетел вниз. Его спас стеклянный купол, который располагался на втором этаже строения.