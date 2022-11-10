Известная блогерша-трансгендер после ареста попала в мужскую колонию

Блогер с 14 миллионами подписчиков в соцсетях и гуру красоты, трансгендер Никита Драгун оказалась в мужском отделении «Исправительного центра Тернера Гилфорда Найта» после инцидента, который произошел на этой неделе.

Полиция задержала красавицу, когда она находилась голой в бассейне отеля South Beach в Майами. Охрана сделала ей замечание за неподобающий внешний вид, но звезда ничего не ответила. Тогда сотрудники попытались самостоятельно выпроводить Никиту, но она дала им жесткий отпор.

В постановлении сказано, что Драгун замахнулась бутылкой, ударила и облила водой офицера и охранника. Сотрудники отеля вызвали полицию, которые предъявили ей обвинения. Об этом сообщает NPR.

Бьюти-блогер заявила, что правоохранительные органы поместили ее в отделение к мужчинам, тем самым, нарушив протокол, согласно которому трансгендерные заключенные должны распределяться в соответствии с их безопасностью.

«По закону Никита является женщиной и имела все права находиться вместе с заключенными-женщинами», - пишут зарубежные СМИ.

Сейчас знаменитость находится дома. Поклонники поддержали Никиту и посоветовали ей беречь себя.