С появлением фастфуда в мире стало стремительно возрастать количество людей, страдающих ожирением. Методов борьбы с лишним весом существует огромное количество, однако ученые до сих пор находят новые способы и продукты, помогающие похудеть. Например, недавно выяснилось, что отличным помощником в борьбе с избытком жира в организме является соль. А два года назад активному изучению подвергся перец чили, выяснилось, что содержащееся в нем вещество капсаицин влияет на бактерии в микрофлоре кишечника.

К такому выводы ученые пришли, наблюдая за работой кишечника мышей, часть из которых кормили жирной пищей с добавлением того самого капсаицина, а другую кормили просто высококалорийной едой без всяких добавок.

У тех подопытных, которые употребляли перец чили, понижался уровень воспалений в организме. Кроме того, перец не давал размножаться микробам, которые обычно доминируют в кишечнике тучных людей и животных, а также не позволял им подавлять работу полезных элементов микрофлоры, укрепляющих стенки кишечника. Таким образом, капсаицин улучшил обмен веществ, ускорил расход энергии и сжигание калорий, а также притупил чувство голода.

Все это стало прямым доказательством того, что чили перец действительно может помочь в борьбе с ожирением и стать отличной профилактикой для тех, кто хочет удержать своей вес.

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