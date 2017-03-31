Ученые из Университета штата Айова утверждают: витамин C может помочь в лечении рака. На днях завершился первый этап клинических испытаний по лечению рака мозга и легких, результаты которого были опубликованы в журнале Cancer Cell. Авторы исследования сделали вывод, что витамин С повышает чувствительность раковых клеток к химиотерапии.

Просто есть апельсины или пить сок для достижения результата недостаточно. Дозы витамина, которые использовались врачами, в 800-1000 раз превышали рекомендуемое в день количество. В исследовании приняли участие 11 пациентов с раком легких и мозга, которые в течение двух месяцев перед курсом химиотерапии получали 3 высоких дозы витамина С в неделю, а затем в течение 7 месяцев, параллельно с курсом химиотерапии, по 2 инъекции в неделю, передает сайт Indicator.

Концентрация витамина в крови у участников эксперимента составила 20 000 мкМ, что в 300 раз больше нормы для обычного взрослого человека. Витамин С при таком количестве не токсичен для здоровых клеток, однако разрушителен для клеток опухолей, пояснили врачи. В предшествующем этому исследованию эксперименте, который проводился на мышах, доза, равная количеству аскорбиновой кислоты в 200 апельсинах, уничтожала у животных раковые опухоли.

В хзоде проведенного на людях эксперимента витамин C поспособствовал замедлению роста опухолей, продлив жизнь пациентам на 4-6 месяцев даже в случае тяжелых форм рака мозга. Впереди — следующие испытания.

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