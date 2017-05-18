Наталья Водянова пучаствовала в съемке с сыном Яны Рудковской:
Очень важный съемочный день для Baby Dior @babydior_official закончился для Сашеньки @gnomgnomych сюрпризом - наша подруга и фея Наталья Водянова @natasupernova зашла на площадку его поддержать и сфотографировалась с ним! Результаты съемки и официальную кампанию и новую коллекцию вы увидите в июле! An incredible surprise for @gnomgnomych today - our beloved friend and fairy @natasupernova came to his campaign shoot for @babydior_official today to cheer him up! Official campaign to release in July. @cordeliadecastellane @alisa.volskaya @successmodels #proudmama
Елена Кулецкая показала красавицу-дочь. Анастасия Стоцкая устроила своей малышке первую в жизни фотосессию.
Жанна Эппле и Александр Олешко вспомнили себя в детстве, а Роза Сябитова — свой несостоявшийся брак. «Чтобы защитить себя от окружающих опасностей, женщина ищет себе защитника - мужчину. Но поскольку защитник не идеален и от него самого может исходить угроза, женщина изобрела свой способом защиты и от мужчины-защитника. Это женская логика, построенная на искусном использовании слабостей мужчины, и нужна прежде всего для того, чтобы управлять мужчиной», — рассуждает она. А Игорь Николаев поделился трогательным снимком с женой: «BEAUTY AND THE BEAST - наш семейный вариант», — самокритично отметил он.
Ольга Орлова показала, как растет папайя. Ирина Дубцова показала отдохнувшую маму и сына: «Как на даче! Один из самых первых отелей на Мальдивах. Работает аж с 70-х годов». Ксения Собчак осталась в восторге от отдыха в Турции. А Ника Белоцерковская поделилась рецептом черешневого джема:
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