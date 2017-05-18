Ирина Дубцова показала фото с мамой и сыном, Роза Сябитова напомнила о правилах счастливого брака, Наталья Водянова поучаствовала в съемке с сыном Яны Рудковской — это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Наталья Водянова пучаствовала в съемке с сыном Яны Рудковской:

Елена Кулецкая показала красавицу-дочь. Анастасия Стоцкая устроила своей малышке первую в жизни фотосессию.

Жанна Эппле и Александр Олешко вспомнили себя в детстве, а Роза Сябитова — свой несостоявшийся брак. «Чтобы защитить себя от окружающих опасностей, женщина ищет себе защитника - мужчину. Но поскольку защитник не идеален и от него самого может исходить угроза, женщина изобрела свой способом защиты и от мужчины-защитника. Это женская логика, построенная на искусном использовании слабостей мужчины, и нужна прежде всего для того, чтобы управлять мужчиной», — рассуждает она. А Игорь Николаев поделился трогательным снимком с женой: «BEAUTY AND THE BEAST - наш семейный вариант», — самокритично отметил он.

Ольга Орлова показала, как растет папайя. Ирина Дубцова показала отдохнувшую маму и сына: «Как на даче! Один из самых первых отелей на Мальдивах. Работает аж с 70-х годов». Ксения Собчак осталась в восторге от отдыха в Турции. А Ника Белоцерковская поделилась рецептом черешневого джема:

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)Май 17 2017 в 9:25 PDT

Фото: instagram.com