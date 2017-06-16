14 июня в пространстве THE DOME в Москве состоялась вечеринка по случаю запуска в России популярного американского косметического бренда Origins в России, продажи которого стартуют в июне 2017 года. Пространство, в том числе даже пол, было оформлено зеленью, цветами и фруктами – все отражало философию и настроение Origins.

На вечеринке гости смогли познакомиться с хитами Origins, пообщаться с Глобальным президентом компании Джули Ван Онгеваллем, попробовать инфузированную воду, смузи и всевозможные healthy-снеки, в том числе яркие бургеры, булочки которых имели зеленый цвет, и все это под музыкальные треки DJ Сони Тарасовой, которую позже сменила инди-группа VANYN.

В основе компании Origins лежит бесконечный поиск. Эксперты постоянно следят за бьюти-тенденциями и технологиями во всех уголках мира и стремятся собрать лучшие и редчайшие ингредиенты и микроэлементы. Компоненты будущих средств тестируются в лабораториях Нью-Йорка, Шанхая и Бельгии и только затем из них создают те самые эффективные формулы, применение которых доставит настоящее удовольствие.

К тому же, Origins также всегда заботится о здоровье планеты. Компания уже посадила более 600 000 деревьев в разных уголках мира. Бренд стремится подарить только положительные впечатления от использования средств и прилагает все усилия, чтобы сделать жизнь на земле лучше. Впрочем, эту же философию бренд отлично продемонстрировал и на вечеринке по случаю запуска!

Фото: архивы пресс-служб