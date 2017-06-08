Месяц назад Юлия Ковальчук выпустила новую песню «Потанцуй», которая мгновенно завоевала любовь публики. Сегодня же состоялась премьера одноименного клипа, о чем певица сообщила в своем блоге.

«Когда-нибудь я расскажу вам историю, как в итоге мы оказались в Барселоне на съемках этого клипа, но поверьте начиналось всё совсем в другом месте! Не буду мучить вас долгим постом о том, что для меня значит это видео-просто посмотрите, и если оно заставит вас улыбнуться и хоть на 4 минуты забыть о проблемах и утонуть в любви-моё сердце будет радоваться!!спасибо, что так поддерживаете эту песню!!! Надеюсь на концертах уже споёт её вместе!!», — поделилась Ковальчук.

Фото: кадр из клипа