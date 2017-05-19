Вчера вечером, 18 мая, состоялась премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», вошедшего в основную конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля. Режиссера, известного и другими своими фильмами, такими как «Елена» и «Левиафан», хорошо знают зарубежом: этот фильм — уже четвертая его работа, представленная в Каннах. Премьеру почтили своим присутствием Ума Турман, Адриана Лима, Эмили Ратажковски, Робин Райт, Сьюзан Сарандон и многие другие.

В отличие от коллег, которые блистали на красной дорожке в откровенных и не очень нарядах, Ума выглядела весьма буднично, что вызвало дополниельный ажиотаж среди фотографов.

Андрея поддержала съемочная команда фильма — актеры Марьяна Спивак и Алексей Розин, продюсер Александр Роднянский, оператор Михаил Кричман.

Пронзительный видеоряд рассказывает историю российской семьи, в которой женщина (Марьяна Спивак) никогда не любила ни мужа (Алексей Розин), ни сына Алешу (Матвей Новиков). В итоге 12-летний мальчик, не выдержав постоянных упреков и ссор, уходит из дома.

Российская премьера фильма запланирована на 1 июня.

Фото: globallookpress.com