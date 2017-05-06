Популярной британской певице Адель исполнилось 29 лет. И в честь праздника певица выложила в соцсеть коллаж из своих фотографий. Адель предполагает, что через 20 лет будет выглядеть именно так. Фото певица сопроводила подписью «Почти 30. Спасибо за хорошие пожелания, скоро увидимся».

Публикация от Adele (@adele)Май 5 2017 в 3:13 PDT

К 29 годам Адель добилась невероятных успехов: Золотой глобус и Оскар за лучшую песню, 15 премий Грэмми, а также множество других наград. Клип на песню «Hello» стал самым просматриваемым за всю историю YouTube. Третий студийный альбом артистки «25», выпущенный в 2015 году, стал самым продаваемым в мире в течение первой недели после выхода. Не лишним будет упомянуть, что тур в поддержку этого альбома стал аншлаговым для Адель. Более десяти миллионов человек пытались купить билеты на 750000 мест в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, Адель замужем и воспитывает 4-летнего сына Анджело.

А как вы считаете, станет ли Адель так выглядеть через 20 лет?

Фото: instagram.com, globallookpress.com