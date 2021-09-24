Ночь на улице и место в очереди за 100 тысяч рублей: как москвичи ждали начала продаж нового IPhone

Огромная толпа народу собралась на Тверской уже к восьми утра – жители Москвы встали поменьше, чтобы обзавестись новинкой в числе первых. Самые горячие поклонники Apple, как сообщают СМИ, были у re:Store уже в 1:00 и провели на улице всю ночь.

Интересно, что, по данным аналитиков группы «М.Видео-Эльдорадо» в первый день продаж спрос на линейку iPhone 13 оказался почти вдвое выше, чем на все смартфоны iPhone 12 за дни предзаказа.

Лидерами по спросу стали на iPhone 13 Pro, на который пришлось 90% предзаказов – он стоит от 99 999 рублей, и на iPhone 13 Pro Max, стоимость которого начинается от 109 999 рублей.

Напомним, ранее, 14 сентября, компания Apple представила несколько новых устройств, среди которых – iPhone 13, iWatch Series 7, новое поколение планшетов iPad и наушники AirPods 3.

Интересно, что еще пару дней назад начали появляться сообщения о продаже места в очереди за новыми моделями iPhone 13? и соответствующие объявления на Авито. Обойдется это весьма недешево — стоимость за место могла превышать 80-100 тысяч рублей.