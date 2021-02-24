Держатели карт «Мир» могут получить кешбэк за покупку косметики и парфюмерии

Если вы хотите приобрести подарки по выгодным условиям, то вам наверняка понравится новое предложение платежной системы «Мир» и крупных сетей магазинов косметики и парфюмерии — ИЛЬ ДЕ БОТЭ и SEPHORA. Данный вариант будет особенно актуален для тех, кто не готов тратить лишние минуты на мониторинг и поиск подарков, а мечтает приобрести качественные товары по выгодным ценам в одном месте. В связи с этим платежная система «Мир» продолжает готовить выгодные предложения в период праздников. Теперь держатели национальных платежных карт смогут получить кешбэк 7% в двух крупных сетях магазинов косметики и парфюмерии — ИЛЬ ДЕ БОТЭ и SEPHORA — за свою первую покупку. Для того чтобы кешбэк был начислен, карта «Мир» должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Подробные условия можно посмотреть здесь.

«Сейчас, в преддверии Международного женского дня, наше предложение с ИЛЬ ДЕ БОТЭ и SEPHORA становится особенно актуальным. По данным наших исследований, косметика и парфюмерия — это второй по популярности (после цветов) подарок на 8 Марта. Поэтому мы уверены, что держатели карт "Мир" по достоинству оценят эти преимущества, благодаря которым их предпраздничный шопинг пройдет более выгодно», — отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

Фото: архив пресс-службы

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