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«Самая единственная»: Рената Литвинова нежно поздравила Земфиру с днем рождения

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Земфира и Рената Литвинова

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26 августа певице Земфире исполнилось 42 года. Рок-звезду поспешили поздравить поклонники и, разумеется, лучшая подруга — актриса Рената Литвинова.

Одна из самых популярных певиц нашей страны Земфира сегодня, 26 августа, празднует день рождения. Трогательные поздравления артистке появились не только в фанатских Instagram и пабликах, но и в микроблоге ее близкой подруги Ренаты Литвиновой.

«Самая единственная Земфира, с Днем Рождения! Пожалуйста, будь вечной!)» — так коротко, но очень эмоционально подписала Рената черно-белый снимок Земфиры, сделанный на одном из недавних концертов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, на днях певица впервые решилась откровенно рассказать об отношениях с Литвиновой, чтобы развеять все слухи вокруг них: «То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень уважаю. Вы что-то себе придумали. Вам нравится так думать. Но действительность иная. Так тоже бывает».

Фото и видео: Instagram, Facebook

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