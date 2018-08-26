«Самая единственная»: Рената Литвинова нежно поздравила Земфиру с днем рождения

Одна из самых популярных певиц нашей страны Земфира сегодня, 26 августа, празднует день рождения. Трогательные поздравления артистке появились не только в фанатских Instagram и пабликах, но и в микроблоге ее близкой подруги Ренаты Литвиновой.

«Самая единственная Земфира, с Днем Рождения! Пожалуйста, будь вечной!)» — так коротко, но очень эмоционально подписала Рената черно-белый снимок Земфиры, сделанный на одном из недавних концертов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).