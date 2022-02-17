Проверка на совместимость: что важно обсудить с мужчиной на первых свиданиях

Для начала следует завести разговор о бывших. Если мужчина до сих пор страдает по экс-возлюбленной или поливает ее грязью, продолжать встречи явно не стоит. Об обратном говорят слова, например, о несхожих взглядах на жизнь.

Также, чтобы избежать конфликтов, необходимо обговорить значение измены, поскольку у всех разные границы допустимого. Одни позволяют себе поцелуи в щеку с хорошими знакомыми противоположного пола, а для других в принципе невозможны такие контакты. Немаловажно и обозначить личные границы.