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Проверка на совместимость: что важно обсудить с мужчиной на первых свиданиях

Очевидно, от первых свиданий зависит, сложатся дальнейшие отношения или нет. Тогда люди стараются произвести хорошее впечатление, скрывая свои недостатки. Поэтому важно сразу обсудить несколько ключевых моментов, несовпадение взглядов в которых говорит о несовместимости.
Проверка на совместимость: что важно обсудить с мужчиной на первых свиданиях

Для начала следует завести разговор о бывших. Если мужчина до сих пор страдает по экс-возлюбленной или поливает ее грязью, продолжать встречи явно не стоит. Об обратном говорят слова, например, о несхожих взглядах на жизнь.

Также, чтобы избежать конфликтов, необходимо обговорить значение измены, поскольку у всех разные границы допустимого. Одни позволяют себе поцелуи в щеку с хорошими знакомыми противоположного пола, а для других в принципе невозможны такие контакты. Немаловажно и обозначить личные границы.

Гармоничные, здоровые и крепкие отношения складываются у людей со схожими взглядами на жизнь. Так, важно еще обсудить отношение к деньгам, потому что трудно будет ужиться транжире с экономным человеком, детям, к тому же сейчас нередко люди придерживаются идеологии чайлдфри, религиозные и политические взгляды. Узнайте планы на ближайшее будущее, чтобы в них было место любви, и о любимом времяпрепровождении, ведь союз между домоседом и путешественником может не сложиться.

Заранее стоит узнать и то, как молодой человек справляется с трудностями, а затем определить, подойдет ли вам такой избранник. Если он заводится по любому поводу и никогда не идет на компромисс, сложностей не избежать, пишет ria-m.

Фото: freepik.com

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