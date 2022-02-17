Проверка на совместимость: что важно обсудить с мужчиной на первых свиданиях
Для начала следует завести разговор о бывших. Если мужчина до сих пор страдает по экс-возлюбленной или поливает ее грязью, продолжать встречи явно не стоит. Об обратном говорят слова, например, о несхожих взглядах на жизнь.
Также, чтобы избежать конфликтов, необходимо обговорить значение измены, поскольку у всех разные границы допустимого. Одни позволяют себе поцелуи в щеку с хорошими знакомыми противоположного пола, а для других в принципе невозможны такие контакты. Немаловажно и обозначить личные границы.
Гармоничные, здоровые и крепкие отношения складываются у людей со схожими взглядами на жизнь. Так, важно еще обсудить отношение к деньгам, потому что трудно будет ужиться транжире с экономным человеком, детям, к тому же сейчас нередко люди придерживаются идеологии чайлдфри, религиозные и политические взгляды. Узнайте планы на ближайшее будущее, чтобы в них было место любви, и о любимом времяпрепровождении, ведь союз между домоседом и путешественником может не сложиться.
Заранее стоит узнать и то, как молодой человек справляется с трудностями, а затем определить, подойдет ли вам такой избранник. Если он заводится по любому поводу и никогда не идет на компромисс, сложностей не избежать, пишет ria-m.
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