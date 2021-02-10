Мужчина решил сменить пол после 20 лет счастливой супружеской жизни
Как уточнила 38-летняя женщина, она сильно любит супруга, но в последнее время из-за манипуляций с внешностью он становится все менее привлекательным для нее.
Пара познакомилась, когда им обоим было по 15 лет. Через год парень с девушкой уже начали жить вместе, так как провели детство в неблагополучных семьях. О том, что хочет сменить пол, муж рассказал жене еще в 18 лет: он планировал пройти гормональную терапию. На что возлюбленная ответила, что в этом случае они смогут быть только друзьями и соседями. Муж «забыл» о своем желании на 20 лет.
Сейчас обоим партнерам по 38 лет, они воспитывают ребенка. «В наших отношениях есть сложности, но мы пережили много счастливых моментов», - отметила автор. Около года тому назад у главы семейства вновь начались вопросы с гендерной идентичностью. Он долго скрывал появившиеся проблемы от супруги. Позже пара начала посещать психотерапевта совместно и по отдельности.
Автор поста призналась, что желает любимому только счастья, но ее не привлекают женщины. «Чем больше мы говорим о его гендере, тем грустнее мне становится. Я чувствую, что наш брак близится к завершению, а мы были вместе больше двух десятков лет», - подчеркнула она.
В комментариях пользователи посочувствовали героине и посоветовали ей расстаться с мужем друзьями, пока не поздно. «Пока вы вместе, никто из вас не будет по-настоящему счастлив», - считают они. Другой пользователь посоветовал постараться превратить любовь, которая еще есть в паре, в дружескую. Еще один юзер поделилась похожей историей и добавила, что рассталась с мужем в хороших отношениях.
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Фото: pixabay.com
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