Мужчина решил сменить пол после 20 лет счастливой супружеской жизни

Как уточнила 38-летняя женщина, она сильно любит супруга, но в последнее время из-за манипуляций с внешностью он становится все менее привлекательным для нее.

Пара познакомилась, когда им обоим было по 15 лет. Через год парень с девушкой уже начали жить вместе, так как провели детство в неблагополучных семьях. О том, что хочет сменить пол, муж рассказал жене еще в 18 лет: он планировал пройти гормональную терапию. На что возлюбленная ответила, что в этом случае они смогут быть только друзьями и соседями. Муж «забыл» о своем желании на 20 лет.

Сейчас обоим партнерам по 38 лет, они воспитывают ребенка. «В наших отношениях есть сложности, но мы пережили много счастливых моментов», - отметила автор. Около года тому назад у главы семейства вновь начались вопросы с гендерной идентичностью. Он долго скрывал появившиеся проблемы от супруги. Позже пара начала посещать психотерапевта совместно и по отдельности.