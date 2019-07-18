Любовь не прошла? Кристен Стюарт вернулась к Стелле Максвелл

Напомним, несколько лет назад Кристен Стюарт резко изменила имидж, превратившись из романтичной длинноволосой нимфы в дерзкую красотку, и заявила о своей бисексуальности. Ровесницы Кристен и Стелла встречались в течение двух лет с декабря 2016 года, а в новом, 2019, году Стюарт была замечена в компании стилистки Сары Динкин.