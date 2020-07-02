Харламов опроверг новые сообщения о причинах развода с Асмус: «У меня никогда не было продюсера Сазыкиной»

Харламов опроверг новые сообщения о причинах развода с Асмус: «У меня никогда не было продюсера Сазыкиной»
Фото: Instagram Кристины Асмус
«Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу) Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю», — написал он.
«Дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей" признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное что уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода: шопоголизм», — шутит артист.
Фото и видео: Instagram/@asmuskristina
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