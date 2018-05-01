Джеки Чан выгнал свою внебрачную дочь из дома из-за ее нетрадиционной ориентации

На днях в YouTube появилось видео, в котором пара девушек — 19-летняя дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и ее 30-летняя возлюбленная Энди Отом — рассказывает о злоключениях последних месяцев.

«Мы были бездомными несколько недель из-за родителей-гомофобов, отправивших нас на улицу. Мы спали под мостом и делали еще много подобных вещей», — заявила Этта.