Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Джеки Чан выгнал свою внебрачную дочь из дома из-за ее нетрадиционной ориентации

1 / 9
Этта У Чжолинь с возлюбленной Энди Отом
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Дочь 64-летнего Джеки Чана призналась, что отец выгнал ее и ее возлюбленную на улицу.

На днях в YouTube появилось видео, в котором пара девушек — 19-летняя дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и ее 30-летняя возлюбленная Энди Отом — рассказывает о злоключениях последних месяцев.

«Мы были бездомными несколько недель из-за родителей-гомофобов, отправивших нас на улицу. Мы спали под мостом и делали еще много подобных вещей», — заявила Этта.

Влюбленные успели побывать в полиции, обратиться в различные центры поддержки ЛГБТ-сообщества и в приюты для бездомных. Впрочем, приюты для пары не подошли, ведь в них, по словам Энди, им придется жить порознь.

Девушки удивлены, что никто не хочет им помогать, в том числе родственники и друзья. Они обратились к интернет-пользователям, но им, по-видимому, история также не пришлась по вкусу. У ролика, выложенного на странице Этты У Чжолинь в YouTube, набралось почти 1,3 тысячи «дизлайков» и всего 153 лайка.

Фото: TPG, Liau Chung Ren, Xu Chang, Ye Liangjun, Anusak Laowilas, Jin Liangkuai, Gong Lei, Cao Ji / Global Look Press, Youtube

Гороскоп