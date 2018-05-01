Джеки Чан выгнал свою внебрачную дочь из дома из-за ее нетрадиционной ориентации

На днях в YouTube появилось видео, в котором пара девушек — 19-летняя дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и ее 30-летняя возлюбленная Энди Отом — рассказывает о злоключениях последних месяцев.
«Мы были бездомными несколько недель из-за родителей-гомофобов, отправивших нас на улицу. Мы спали под мостом и делали еще много подобных вещей», — заявила Этта.
Влюбленные успели побывать в полиции, обратиться в различные центры поддержки ЛГБТ-сообщества и в приюты для бездомных. Впрочем, приюты для пары не подошли, ведь в них, по словам Энди, им придется жить порознь.
Девушки удивлены, что никто не хочет им помогать, в том числе родственники и друзья. Они обратились к интернет-пользователям, но им, по-видимому, история также не пришлась по вкусу. У ролика, выложенного на странице Этты У Чжолинь в YouTube, набралось почти 1,3 тысячи «дизлайков» и всего 153 лайка.
Фото: TPG, Liau Chung Ren, Xu Chang, Ye Liangjun, Anusak Laowilas, Jin Liangkuai, Gong Lei, Cao Ji / Global Look Press, Youtube