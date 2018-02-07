Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли появилась на обложке мартовского Elle US и дала большое интервью о детях.

Анджелина Джоли успевает не только снимать кино и воспитывать шестерых детей, но и бороться за права женщин. О том, почему она заинтересовалась этой актуальной темой и как решила воспитывать дочерей, дива рассказала в интервью американской версии журнала Elle.

«Я постоянно говорю дочкам, что мы все свободны. Любой может надеть платье и сделать макияж. Вас определяют ваши мысли. Ищите себя. О чем вы думаете? Какие ценности хотите отстаивать? И боритесь, чтобы у других людей были те же права, что и у вас», — заявила Энджи.