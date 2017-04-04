Удивительно, но в трагедии, произошедшей в Петербурге, есть положительный момент — местные жители и люди, оказавшиеся в это время в городе, проявили настоящее благородство

3 апреля на станции метро «Технологический институт» в Петербурге прогремел взрыв. Произошедшее уже признали терактом. Пока Следственный комитет ищет виновных и называет имена подозреваемых, в Сети продолжают появляться трогающие до слез истории о том, как вели себя после трагедии люди, оказавшиеся в это время в городе.

На самой станции метро люди помогали пострадавшим выбраться из выгона. Наверху в расположенных неподалеку кафе бесплатно раздвалаи еду и горячий чай, таксисты и водитили общественного транспорта безвозмездно развозили людей, хлынувших из метро на улицу.

Обычные люди с автомобилями и без по хэштегу #домой в социальных сетях развозили всех по домам и предлагали переночевать, если ехать было слишком далеко или вовсе невозможно из-за пробок.

Глава Минздрава Вероника Скворцова во вторник сообщила, что жертвами происшествия стали 14 человек. В больницах города находятся 49 человек.

Мы выражаем глубокие соболезнования семьям пострадавших и тем, кому пришлось пережить страшные минуты на месте трагедии.

Фото: East News, Instagram