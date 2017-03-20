Американские ученые выяснили, где живут самые здоровые с точки зрения сердечно-сосудистой системы люди, и что помогает им таковыми быть, сообщает «Индикатор» со ссылкой на исследование в журнале The Lancet.

Сотрудники Университета Нью-Мексико провели масштабное исследование, в результате которого сделали вывод: самыми низкими показателями сердечно-сосудистых заболеваний в мире обладает коренное население Боливии — чимане. Ученые обследовали 705 жителей 85 боливийских деревень в возрасте от 40 до 94 лет. У 85% из них риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний сводился к нулю, у 13% риск был минимален, умеренный или высокий риск наблюдался у 3%. Для сравнения, у половины американцев (всего в исследовании приняло участие 6814 человек) риск умеренный или высокий.

Чимане ведут далекий от европейского образ жизни: занимаются сельским хозяйством, охотой и рыболовствоом. Лишь 10% своего времени они ведут сидячий образ жизни, тогда как в большинстве развитых стран этот показатель достигает 54%. Их рацион содержит низкое количество жиров (14%), особенно насыщенных, и в основном состоит из продуктов с высоким содержанием сложных углеводов и клетчатки (72%) — риса, фруктов, орехов, кукурузы, тапиоки и бананов. Содержание белка (рыба и мясо животных, пойманных на охоте) составляет лишь 14%. Также исследователи отмечают, что курение среди населения встречается крайне редко, пишет «Индикатор».

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