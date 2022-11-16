Развеян главный миф о мужском маникюре

Известно, что многих до сих пор сильно смущает тренд на мужской маникюр.

Даже в больших городах России считается, что красят себе ногти в основном гомосексуалисты.

Однако приравнивать ухаживающего за собой мужчину к гей тусовке - забавный и наивный стереотип, от которого пора бы давно избавиться.

«Важно уже понять, что дело вовсе не в ориентации», - говорит стилист и владелец известного маникюрного салона Юлия.

«Мужчине вполне достаточно просто держать руки ухоженными, без грязи под ногтями и заусенцев. В конце-концов, делать экстравагантный дизайн тоже не обязательно».

К тому же, по словам эксперта, тенденция мужского маникюра появилась давно.

Еще в Древней Греции существовали цирюльни, где можно было втереть в ногти специальный разноцветный пигмент, чтобы придать своему образу оригинальность.

Не стоит забывать и о байкерах, которые ходили с черным маникюром, не боясь вызвать недоумение со стороны наблюдателей.