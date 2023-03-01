Эксперт назвал продукты, которые категорически нельзя мыть перед приготовлением

Мы все привыкли мыть еду «на автомате».

Тем не менее, существует перечень весьма распространённых к употреблению продуктов, которых перед тепловой обработкой мочить вовсе не стоит.

Об этом изданию «Ридус» сообщил журналист Станислав Тимонов.

Оказывается, количество бактерий на курице или рыбе после её мытья не уменьшается, а, наоборот, увеличивается.

Более того, вредные микроорганизмы, находящиеся на поверхности мяса, разлетаются и оседают как на кухонной утвари, так и на других продуктах, что, в свою очередь, увеличивает риск заражения.

Портал URA.ru со ссылкой на источник сообщает, что H2O может повлиять на вкус мяса, поэтому, перед тем как приступить к готовке, его вполне достаточно будет просто вытереть бумажным полотенцем.

Яйца мыть, как оказалось, тоже скорее вредно, чем полезно: вода смывает невидимую плёнку, которая защищает белок и желток от бактерий. Не стоит тратить воду и на грибы. Это испортит не только их вкус, но и консистенцию.

Для лучшей вкусопередачи рекомендуется несильно обтирать их влажным полотенцем.