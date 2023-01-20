Исчезла или сменила имя: Бритни Спирс больше нет

Знаменитой поп-звезды больше нет. Теперь вместо нее к зрителям будет выходить, а читателям – преподносить свои мемуары – женщина по имени River Red (Красная река).

Об этом многомиллионной аудитории поклонников сообщила сама 41-летняя дива, вызвав легкое замешательство в социальных сетях.

Надо признать, последние выходки Бритни мало соответствуют ее возрасту. То она устроит скандал в ресторане и начнет объясняться на инопланетном языке. То в грубой форме оценит свою собственную новую татуировку.

Звезда любит шутить, и ее заявление о смени имени, возможно, тоже не более чем очередная шутка: слишком большие деньги завязаны на бренде Britney Spears.

Тем не менее, многие связывают это решение с сентиментальной попыткой возродить в памяти времена Джастина Тимберлейка.

Двадцать лет назад пара Бритни-Джастин считалась самой красивой в США. После расставания, которое оплакивала вся Америка, Бритни выпустила композицию «Cry Me А River».