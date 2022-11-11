Белорусский «Макдоналдс» тоже станет «Вкусно — и точка»

Рестораны «Макдоналдс» в Беларуси продолжат работу под брендом «Вкусно – и точка». В настоящее время там действуют 25 предприятий быстрого питания в 6 городах, их ежедневная аудитория составляет более 10 миллионов гостей.

Сейчас идет передача прав по договору франчайзинга – процедуру планируют завершить через нескольких недель. Осталось решить юридические и организационные моменты.

Одним из «плюсов» перехода будет сохранение рабочих мест - останутся трудиться более двух тысяч человек.

Владелец сети Александр Говор заявил, что выход на белорусский рынок – «это только начало».

На официальном сайте «Макдоналдса» в Беларуси сказано, что с переходом цены сохранятся: они будут такими же доступными. За сервис, разнообразие и вкус блюд также не стоит переживать - всё будет точь-в-точь, как раньше. Дата начала работы под новым названием неизвестна – о ней сообщат позже.

Ранее врач перечислила ошибки в еде, увеличивающие риск преждевременной смерти.