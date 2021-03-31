События апреля: девушки на ринге, лучшая роль Хопкинса и самый маленький театр Петербурга
Кино
«В ринге только девушки»
На экранах с 1 апреля
Анна Шарлин (Малин Акерман) по совету подруги попадает в подпольный женский бойцовский клуб после того, как ее жизнь пошла наперекосяк. Мама умерла, отец объявил себя геем, да к тому же сгорела семейная кофейня. Комичность момента заключается в том, что уже не юная Анна совсем не умеет драться, но у нее появляется опытный наставник (Алек Болдуин).
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«Помогите, я уменьшил свою училку!»
На экранах с 1 апреля
У Феликса не ладятся отношения с одноклассниками и учителем в новой школе. Но все меняется тогда, когда мальчишка ненароком и непонятным для себя образом уменьшает ненавистную фрау Шмидт до размера карандаша. И теперь им, по иронии судьбы, предстоит спасти гимназию от закрытия.
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«Ученик экзорциста»
На экранах с 1 апреля
Фото: Kinopoisk.ru
Молодой неопытный священник в первый же день в школе экзорцистов становится очевидцем дикого случая одержимости. Под руководством опытного наставника он погрузится во тьму, столкнется с собственными демонами. И ему придется выяснить, почему и одержимых, и экзорцистов становится все больше.
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«В стране фей»
На экранах с 15 апреля
Фото: Kinopoisk.ru
Эмили поверила в чудеса только после того, как однажды нашла в сундуке старинную книгу про фей и оказалась в волшебном мире. В стране Фей девочка встретила необыкновенных существ и злобную королеву. Над страной Фей нависла угроза и девочке ничего не остается, как помочь своим новым друзьям справиться с бедой, отыскав волшебный кристалл, способный вернуть мир в сказочное королевство.
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«Отец»
На экранах с 15 апреля
По мнению кинокритиков, одна из лучших ролей Энтони Хопкинса. Его пожилой герой-тезка живет один в шикарной квартире в Лондоне. Дочь переживает за престарелого отца и пытается найти ему сиделку. Все предложения отец отвергает. Энтони уверен, что дочь нечестна с ним, а ей нужна его недвижимость. Из-за деменции старика страдает вся семья.
Купить билеты можно здесь
Концерты
Владимир Кузьмин
1 апреля, Bla Bla Bar
Один из главных романтиков российской эстрады и гитарист-виртуоз Владимир Кузьмин исполнит хиты, любимые миллионами его фанатов, и представит публике новые композиции.
Лолита
1 апреля, КЦ «Зеленоград»
Фото: lolita.su
Яркая, эпатажная, оптимистичная, артистка без комплексов заставит петь и танцевать с собой весь зал.
Шура
2 апреля, «16 Тонн»
Фото: www.instagram.com/shuramedvedev
«Отшумели летние дожди», «Холодная луна», «Твори добро»… Под эти хиты в 90-е танцевали на всех дискотеках. Теперь помолодевший, похудевший и с новыми силами кумир миллионов возвращается на сцену.
Клава Кока
10 апреля, Miraclub
Фото: www.instagram.com/klavacoca
Артистка лейбла Black Star начинала как блогерша. Теперь она еще и популярная у молодежи исполнительница, умеренно критикующая мужчин, на грани провоцирующая своей привлекательностью и дерзкими поступками.
Мумий Тролль
17 апреля, Music Media Dome
Фото: www.instagram.com/mumiytroll
Илья Лагутенко и «Мумий Тролль» выпустили альбомы «Икра» и «Морская» в 1997 году. После их появления на сцене рок стал совсем другим. И теперь, больше 20 лет спустя, артисты не теряют творческой хватки.
Театр
Самый маленький театр Санкт-Петербурга — «Театр Двух»
«Пила вино и хохотала. Красное», 6 апреля, 13 мая, 2 июня
«Пила вино и хохотала. Белое», 7 апреля, 14 мая, 3 июня
ДК Наций
Фото: Пресс-служба
«Пила вино и хохотала. Красное» и «Пила вино и хохотала. Белое» — это спектакли-девичники, основанные на реальных историях, собранных со страниц женских интернет-форумов. Все то, что страшно рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет! Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами «Киска812», снова обретают лица в спектаклях «Пила вино и хохотала».
Билеты можно купить:
«Пила вино и хохотала. Красное»
«Пила вино и хохотала. Белое»
«Солнечная линия»
Центр им. Мейерхольда
Фото: meyerhold.ru
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим, с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским в главных ролях.
«Старший сын»
Драматический, постановка Театральная компания «Свободная сцена»
Фото: svscena.ru
В пьесе Вампилова молодые люди, случайно попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начавшаяся с обмана, приводит к Любви. Спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни!
В главных ролях: Виктор Сухоруков, Евгений Цыганов, Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова, Агриппина Стеклова и другие звезды театра и кино.
Выставки
«Ярмарка современного искусства ART Russia и Международный АРТ-Форум»
Гостиный двор, 1-4 апреля
Фото: Пресс-служба
Мероприятие объединит молодых и авторитетных деятелей современного искусства, став платформой для общения и сотрудничества художников, галеристов и предпринимателей.
Публика познакомиться с молодыми талантами (Kate Zokh, Влад Локтев, Виктория Удалова, Константин Худяков, Евгения Инфелицина, Маргарита Татиева, Василиса Липатова и Виктор Эрдынеев, Миро Настя, Ольга Буренкова, Виктория Вейсбрут, Алексей Азаров, Александр Дедов, Зорикто Джорджиев, Александр Забегин, Иннокентий Баранов, Alla Smirnoff, Ашот Арамян); узнает о реалиях современного искусства; увидит отражение мировых трендов в работах русских художников.
«Паоло Роверси. В поисках Джульетты. Календарь Pirelli 2020»
Мультимедиа-арт-музей, до 18 апреля
Фото: Пресс-служба
Посетители выставки увидят шекспировскую версию знаменитого календаря Pirelli. Знаменитому фотографу Паоло Роверси позировали Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индия Мур, Росалия и другие знаменитости.
Фото и видео: кадры фильмов «Отец», «В ринге только девушки», «В стране фей», «Ученик экзорциста», «Помогите, я уменьшил свою училку!», пресс-службы театров, Instagram
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