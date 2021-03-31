События апреля: девушки на ринге, лучшая роль Хопкинса и самый маленький театр Петербурга

В пьесе Вампилова молодые люди, случайно попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начавшаяся с обмана, приводит к Любви. Спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни!

В главных ролях: Виктор Сухоруков, Евгений Цыганов, Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова, Агриппина Стеклова и другие звезды театра и кино.

Выставки

«Ярмарка современного искусства ART Russia и Международный АРТ-Форум»

Гостиный двор, 1-4 апреля