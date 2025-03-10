NЮ представит музыкально-драматический спектакль «Там на небе звезды»

Премьера музыкально-драматического спектакля NЮ «Там на небе звезды» пройдет 13 марта в БКЗ «Космос».

Юрий Николаенко представляет свою новую работу — музыкальную драму «Там на небе звезды» о жизни в маленьком северном городке, где герои, преодолевая различные жизненные испытания, продолжают верить в себя и свои мечты.

«Два года я отказывался от этой постановки, в итоге решил рискнуть. «Там на небе звезды» — это не просто музыкальная драма, а живая история о поиске себя, о мечте, о боли и надежде. В ней каждый узнает свою историю. Москва привыкла к громким постановкам, но у нас — живая, настоящая история, рассказанная без глянца и фальши. Мы не собираемся удивлять зрителя. У нас оригинальная пьеса, написанная Сергеем Плотовым, оригинальная музыка, созданная мной. Такого нет больше ни в одном театре», – прокомментировал Юрий Николаенко.

Проект стал результатом коллаборации театральной компании «Культура», автора и исполнителя песен Юрия Николаенко (NЮ) и драматурга Сергея Плотова. Эта мощная история, воплощенная на сцене потрясающей командой актеров, музыкантов и сценографов, ведет зрителей через внутреннюю борьбу и эмоциональные взлеты героя, не боясь исследовать темы потерь, силы духа и искренних чувств.

Специально для премьеры Юрий написал несколько новых песен, которые впервые прозвучат на сцене 13 марта.

«Там на небе звезды» — это рассказ о том, как важно оставаться верным себе даже в самых сложных обстоятельствах. Здесь любой найдет частичку себя — во взгляде на небо, в разговоре с близким человеком, в надежде, что завтра будет лучше.

Премьера: 13 марта, Время: 19:00 Место: БКЗ «Космос» 16+