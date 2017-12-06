Работа российского режиссера поборется с фильмом Анджелины Джоли.

Каждый год в рамках кинопремии «Золотой глобус» жюри выбирает лучший фильм на иностранном языке. В этом году за этот почетный статус в рамках одной из наиболее престижных премий поборется картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева.

Также в этой номинации — драма о сменившем пол человеке «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио из Аргентины, история о ставшей сиротой девушке «Из ниоткуда» немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина, высмеивающая мир современного искусства драма «Квадрат» Рубена Эстлунда из Швеции и фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», рассказывающий о геноциде в Камбодже.

Это — не первая работа Андрея Звягинцева, претендующая на «Золотой глобус». В 2014 году эту премию получил его фильм «Левиафан».

«Нелюбовь» также сможет побороться за «Оскар», об этом стало известно в сентябре.

Фото: архивы пресс-служб, кадры из фильма