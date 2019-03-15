Кидман в роли матери-тирана, «эффектная девушка в погонах» Куркова и другие звезды в киноновинках недели

Вторая режиссерская работа актера Джоэла Эджертона, который несколько лет назад пошумел хитроумным триллером «Подарок». Его новая картина — драма, рассказывающего про юношу Джареда (в исполнении Лукаса Хеджеса), который открывает в себе гомосексуальность, что становится причиной его раздора с неистово религиозными родителями (в исполнении Расселла Кроу и Николь Кидман). Они отправляют его не переориентацию (не догадываясь, впрочем, что переориентация — миф), где Джаред попадает в руки секс-коуча (в исполнении самого режиссера Джоэла Эджертона), который организует свои занятия по принципу военной муштры.

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«Балканский рубеж»

На экранах с 21 марта