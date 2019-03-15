Кидман в роли матери-тирана, «эффектная девушка в погонах» Куркова и другие звезды в киноновинках недели

«Стертая личность»
На экранах с 21 марта
Вторая режиссерская работа актера Джоэла Эджертона, который несколько лет назад пошумел хитроумным триллером «Подарок». Его новая картина — драма, рассказывающего про юношу Джареда (в исполнении Лукаса Хеджеса), который открывает в себе гомосексуальность, что становится причиной его раздора с неистово религиозными родителями (в исполнении Расселла Кроу и Николь Кидман). Они отправляют его не переориентацию (не догадываясь, впрочем, что переориентация — миф), где Джаред попадает в руки секс-коуча (в исполнении самого режиссера Джоэла Эджертона), который организует свои занятия по принципу военной муштры.
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«Балканский рубеж»
На экранах с 21 марта
Военная драма режиссера Андрея Волгина, посвященная секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово во время войны НАТО против Югославии. Эти события стали самым опасным обострением отношений между Россией и Западом со времен Карибского кризиса. Сюжет развивается в Югославии в 1999 году. Российской спецгруппе приказано взять под контроль аэродром Слатина и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот объект стратегически важен и албанскому полевому командиру, и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой. К аэродрому направляются российские миротворцы и силы НАТО. В это самое время командиру спецгруппы Андрею Шаталову (в исполнении Антона Пампушного) приходится сложнее всего: в аэропорту среди заложников оказалась его любимая девушка Ясна (в исполнении Милены Радулович).
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«В объятиях лжи»
На экранах с 21 марта
Режиссер культового «Интервью с вампиром», «Византии» и «Отчаянной» Нил Джордан продолжает щекотать нервы зрителей. На сей раз в его фильме одинокая девушка Фрэнсис (в исполнении Хлои Грейс Морец) пытается справиться со смертью матери и переезжает на Манхэттен. Здесь она встречается с уединенно живущей загадочной вдовой Гретой (в исполнении Изабель Юппер). Между ними завязывается дружба, необычная знакомая окружает свою юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре Фрэнсис осознает темные намерения Греты и понимает, что женщина — не та, за кого себя выдает.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Трезвый водитель»
На экранах с 21 марта
Автор нашумевших на Берлинале два года назад «Заложников» Резо Гигинеишвили вернулся к истокам и снял приключенческую комедию. Молодой провинциал (в исполнении Виктора Хориняка) приезжает к другу в Москву и находит себе работу: развозить пьяных автовладельцев. Однако в первый же вечер он оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с обманутой красавицей (в исполнении Ирины Мартыненко, актрисы из клипа «Ленинграда» «Вояж»), которую подвозил из клуба домой. Она по ошибке принимает парня за молодого миллионера — а тот в свою очередь не спешит рассказывать правду о себе. Однако опасность разоблачения поджидает его на каждом шагу.
Купить билеты на фильм можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / Universal Pictures Russia, ВОЛЬГА, HD Трейлеры