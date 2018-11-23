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Елена Захарова, Александра Бортич и Кира Найтли в киноновинках следующей недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Последнее испытание»

На экранах с 29 ноября

События сиквела фильма «Училка», сделанного по тем же лекалам, что и оригинал, но с оглядкой на «Норд-Ост», происходит спустя три года. Выпускники 11 «А» собираются вместе со своей, теперь уже ненаглядной, учительницей Аллой Николаевной (в исполнении Ирины Купченко) в ДК «Мир» на постановку мюзикла «Ромео и Джульетта», в котором задействован один из выпускников. Там же оказывается еще один класс под руководством героини Ирины Алферовой, однако насладиться спектаклем им не удается: здание быстро захватывают террористы. И пока Алла Николаевна ведет отвлеченные философские споры с преступниками, на помощь заложникам спешит ее ученик, бравый спецназовец Кадышев (в исполнении Андрея Мерзликина).

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Колетт»

На экранах с 29 ноября

Колетт (в исполнении Киры Найтли) — литературная рабыня у своего мужа Вилли (в исполнении Доминика Уэста). В какой-то момент девушка понимает, что ее не устраивает такой порядок вещей. Она начинает бороться за свою идентичность и открывает в себе бисексуальность, заведя роман с женщиной. Своевременный байопик — не только про скандальную писательницу Сидони-Габриель Колетт, но и, если говорить шире, про girl power.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Проводник»

На экранах с 29 ноября

У Кати (в исполнении «Женщины года» Александры Бортич) есть паранормальная способность: она может видеть призраков. Когда пропадает ее сестра-близнец, девушка сразу же бросается на ее поиски — и понимает, что за ее пропажей стоит серийный убийца. Занимается Катиным делом Евгений Цыганов в традиционной роли следователя.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Суспирия»

На экранах с 29 ноября

Молодая американская балерина (в исполнении Дакоты Джонсон) приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к известной танцевальной труппе. Разумеется, тут же начинает происходить что-то демоническое, точнее, глядя на Тильду Суинтон в красных одеждах, несложно догадаться — что-то ведьминское. Лука Гуаданьино, укравший в прошлом году все трепетные сердца с помощью фильма «Зови меня своим именем», взялся за вольный ремейк иконы итальянского хоррора со звездами первой величины (две Тильды Суинтон, одна Хлоя Грейс Морец) и с саундтреком Тома Йорка. Правда, в отличие от оригинала, тут все очень серьезно: речь идет о проклятых тайнах и ужасах истории.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / 20th Century Fox Russia, Exponenta Plus, HD Трейлеры

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