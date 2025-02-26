Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова написала письмо Андрею Малахову

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархову, которую подозревают в его убийстве, написала письмо известному телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает «Экспресс Газета».

Напомним — Виктор Тархов, в 2006—2010 годах возглавлявший столицу Самарской области, и его жена бесследно пропали в январе 2025 года. Позже по подозрению в убийстве была задержана их внучка Екатерина Бельская. Следствие предполагает, что тела пенсионеров были вывезены на мусорный полигон, однако поиски там пока не дали никаких результатов.

При этом сама Екатерина, сейчас содержащаяся под стражей, никаких комментариев не дает и на вопросы следователей не отвечает. Мы писали также о том, что у нее начинается мутизм или сопор — по большей части она сидит и отрешенно смотрит вдаль. Это может свидетельствовать о развитии у девушки предкоматозного состояния, которое ведет к утрате способности действовать сознательно.

Медики же не исключают, что данные симптомы подозреваемая может симулировать.

«Удивительно, но несмотря на отказ внучки покойного политика делиться деталями своей ужасающей истории, она, как выяснилось, уже готова к беседе с журналистами. Письмо, в котором Бельская обращается к Андрею Малахову, было зачитано шоуменом в прямом эфире», — отмечает «Экспресс Газета».

Изучивший же почерк Бельской графолог заявил, что у девушки есть признаки нарциссического расстройства.

Недавно сообщалось о том, что следователи наконец нашли зацепку в деле убийства Тарховых.