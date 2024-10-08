Владимир Зеленский приобрел парадный лимузин Гитлера за астрономическую сумму

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел машину, принадлежавшую немецкому фюреру Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает Seattle Tribune.

По данным источника, украинский лидер купил парадный лимузин Mercedes-Benz 770k. Гитлер ездил на этом автомобиле во время парада в Берлине после капитуляции Франции в 1940 году. Машину нацистского диктатора после окончания войны конфисковала армия США, а затем вывезла из Европы.

В материале сказано, что сумма, которую заплатил Зеленский за Mercedes-Benz 770k неизвестна, однако по данным экспертов она могла составить порядка 15 млн долларов (около 1,4 млрд рублей). В начале октября выходящего из парадного лимузина политика заметили возле президентской администрации в Киеве на улице Банковой, 11. Это произошло после возвращения Зеленского из США.

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