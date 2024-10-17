«Это будет расцениваться как пропаганда»: российских женщин будут штрафовать за фразу «я ненавижу детей»

В России будут наказывать женщин, которые «ненавидят детей». За использование этой фразы грозит штраф, так как она пропагандирует философию чайлдфри.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала Газете.Ru, за что будут штрафовать россиянок после принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри. Так, за фразу «я не хочу иметь детей» ничего не будет, а вот выражения «я ненавижу детей, призываю не рожать» будут расцениваться как пропаганда.

«Если будет фраза "я ненавижу этих детей, потому что дети гадкие, они отнимают мое свободное время, призываю всех остальных тоже не рожать", то это будет расцениваться как (пропаганда) отказа от деторождения», — заявила Останина.

Ранее сообщалось, что россияне берут «детей в аренду» ради семейной ипотеки. Они обращаются за помощью к родственникам и близким, уже ставшим родителями.