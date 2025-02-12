Дочь Дмитрия Муратова* купила еще одну квартиру в Бруклине после победы Дональда Трампа на выборах

Дочь российского журналиста Дмитрия Муратова* (признан иноагентом на территории РФ) Анна купила еще одну квартиру в Бруклине. Недвижимость была приобретена после победы на выборах президента США Дональда Трампа, покупка состоялась перед Новым годом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Жаба и Гадюка».

Источник приводит скриншот документа о сделке. Она состоялась 17 декабря.

Стоимость квартиры составила 1 млн 270 тыс. долларов. Рядом с именем дочери Муратова* указаны данные жены - Ирины Столяровой.

У журналиста трое детей от Столяровой. Анна – младшая из них. Девушка уехала из России и взяла имя Финли. Она является журналистом по образованию, училась в Нью-Йоркском университете.

Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа в США. Он вложился в недвижимость в Дубае.

*признан иноагентом на территории РФ