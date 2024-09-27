«Очень горько»: вдова Мадянова прервала молчание рядом с могилой мужа

Вдова Романа Мадянова у могилы мужа заявила, что он был всей ее жизнью. Об этом сообщает NEWS.ru.

27 сентября в селе Малахово Московской области похоронили актера Романа Мадянова. На церемонии прощания собрались коллеги знаменитости, его родные и близкие. В первых рядах во время процессии была вдова Мадянова Наталья.

Женщина стоя у могилы произнесла трогательную речь, посвященную мужу.

«Я поняла за последние четыре года, что наши обиды, наши горькие слова по отношению друг к другу — это все ерунда. Не надо обращать внимание на это. Он был моей жизнью. Ссоры не имеют значения, надо любить друг друга и быть вместе. Потому что потом будет очень горько», — заявила она.

Напомним, Роман Мадянов и Наталья поженились, когда актеру было 30 лет. Это единственная супруга артиста.

Ранее мы писали о том, что сын Романа Мадянова заплакал во время прощальной речи у гроба отца.