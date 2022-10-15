Юлия Ефременкова устала от новорожденных малышей

Бывшая ведущая передачи «Дом-2» Юлия Ефременкова заявила о передышке. Новорожденных близнецов перевели в другую палату.

Молодая мама призналась в своем личном блоге, что у нее не хватает сил на двух сыновей. Они одновременно хотят есть и одновременно капризничают. Юлия Ефременкова перестала спать, мучается от головных болей и чувствует упадок энергии.

Подписчики Юлии разделились на два фронта: первые осудили ее, вторые поддержали. Несмотря на негативные высказывания новоиспеченная мама отметила, что отдала малышей на время профессиональным медицинским сотрудникам.

Фото: Instagram* efremenkovvvva