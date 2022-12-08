«Я ущипнул тебя за жопу»: разведенный Бари Алибасов флиртует с Машей Распутиной

75-летний создатель группы «На-На» падок на красивых женщин. Осенью прошлого года Бари Алибасов официально развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, однако бывших супругов часто продолжают видеть вместе. Артист также не так давно признавался в любви сиделке. А теперь Алибасов переключился на знаменитых коллег, в частности, на Машу Распутину.

В программе НТВ «Секрет на миллион» Бари Алибасов встретился с певицей и не смог отвести от нее глаз. Он рассказал Лере Кудрявцевой об их первой встрече, когда он «ущипнул ее за жопу». Распутина подтвердила слова музыканта и сказала, что он действительно вот так с ней флиртовал.

К слову, Маша Распутина сейчас замужем за Виктором Захаровым, но Алибасова совершенно не смущает кольцо на ее пальце, поэтому он продолжает осыпать 58-летнюю артистку неприличными комплиментами.

Напомним, что в мае этого года ходили слухи, что Бари Алибасов собрался жениться в седьмой раз. Поговаривали, что его избранницей стала молодая нянечка по имени Елена родом из Донецка. Однако позже музыкант опроверг эти домыслы и заявил, что его сиделка замужем, и их не связывают романтические отношения.

Ранее стало известно, что Анна Семенович собралась выходить замуж.