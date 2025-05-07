«Я хочу сдаться»: ведущая Аяна Лето рассказала о борьбе с ВИЧ, которым ее заразил муж

Ведущая Аяна Лето рассказала о лечении ВИЧ, которым ее заразил бывший муж. Об этом стало известно из соцсетей.

Около полугода назад телеведущая Аяна Лето узнала, что заразилась ВИЧ от мужа. Возлюбленный изменял жене и был зависим от запрещенных препаратов. Сейчас Аяна пытается добиться справедливости и наказать бывшего супруга, а также активно делится своими переживаниями и процессом борьбы с болезнью.

«Завтра снова таблетка в 8:00. Мама позвонит и напомнит, приложение сработает. Боже, за что мне это? Я не хочу жить с этой болезнью, я хочу быть такой, какой была. За что ты послал мне Сашу, почему?! Боже, пожалуйста, я не могу, я хочу сдаться, дай мне сил, дай мне сил…» — переживает девушка.

Лето заявляет, что ей уже нечего терять, поэтому она готова делиться всей правдой своей жизни публично.

«Каждый, кто меня видит и слышит, не проходите мимо! Стараюсь всем отвечать в директ и вести прямые эфиры, где так же подробно рассказываю о своей истории, которая требует максимальной огласки для того, чтобы человек понес наказание», — добавляет она.

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