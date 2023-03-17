«Я к вам с плохой новостью»: Александр Домогаров не может победить болезнь

Актер Александр Домогаров продолжает активно сниматься и выходить на театральную сцену. Поклонники говорят, что в последнее время звезда изменился не в лучшую сторону. Но им напоминают, что мужчине в этом году исполнится 60 лет. При этом он активно общается с публикой и для многих до сих пор является секс-символом. Но даже его одолела болезнь.

Артист признался в личном микроблоге, что испытывает проблемы со здоровьем. Домогаров так плохо себя чувствует, что отказался выходить на сцену. А зрители так хотели увидеть актера в постановке «Ричард III». Александру Юрьевичу пришлось сделать неприятное заявление в соцсетях.

Звезда обратился к своим «любимым и дорогим» зрителям. Он отметил, что 17 марта не будет участвовать в спектакле. Все это из-за болезни, которая одолела не только артиста, но и его семью.

«Я к вам с плохой новостью. Сегодня на сцене «Ричарда», наверное, не будет. Я не чувствую себя до конца здоровым, чтобы четыре часа продержаться на сцене», — оправдался Домогаров.

Актер не раз говорил, что «Ричард» – энергетически тяжелый спектакль. При игре необходим не только талант, но и хорошая физическая подготовка. Сейчас Домогаров просто не готов расстраивать поклонников.

«Не хочу выглядеть перед вами хуже, не хочу, чтобы у вас было плохое послевкусие», — объяснил он.

Александр Юрьевич отметил, что попытается найти варианты, как изменить нынешний репертуар театра, чтобы все-таки выйти на сцену, но чуть позже. Если внести изменения не получится, то поклонники смогут увидеть кумира в данной постановке только в конце месяца.

Ранее мы писали о том, как Александру Домогарову впервые за всю карьеру пришлось перевоплощаться в женщину. Он откровенно рассказал об этом необычном опыте.